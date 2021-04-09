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ثنائي الزمالك يؤديان تدريبات تأهيلية استعدادا للقاء تونجيت السنغالي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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أدى أسامة فيصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون خضوع اللاعب لبرنامج تأهيلي على هامش التدريب بعد مشاركته مع فريق الشباب أمس أمام فريق الإسماعيلي ببطولة الجمهورية.

كما أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم حيث يعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته في لقاء مولودية الجزائر الأخير بدوري الأبطال.

وحرص اللاعب على متابعة تدريبات الفريق اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء بطل السنغال

ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ثنائي الزمالك يؤديان تدريبات تأهيلية الالي الابطال

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