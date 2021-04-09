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ارتفاع مبيعات السيارات في الصين 75% في مارس

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في مارس مسجلة مكاسب للشهر الثاني عشر على التوالي، إذ تقود أكبر سوق في العالم للسيارات تعافي القطاع من جائحة كورونا.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات الصيني أن المبيعات بلغت 2.53 مليون سيارة في مارس، بزيادة 74.9% على أساس سنوي.

وزاد مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، 239% في مارس إلى 220 ألف وحدة.

ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل الشركات المحلية نيو وإكس بنغ، وكذلك المجموعات الأجنبية، مثل تسلا، قدرات التصنيع في الصين إذ يروجون لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.

وقال كيان صيني آخر معني بقطاع السيارات وهو اتحاد سيارات الركوب الصيني الجمعة 9 أبريل إن تسلا باعت 35 ألفا و478 سيارة مصنعة في الصين في مارس.

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