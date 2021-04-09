الصحة السعودية: تسجيل 904 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 904 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 540 حالة تعافي و 9 حالات وفاة.





ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 396758 حالة، من بينها 7823 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 898 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 382198 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6737 حالة وفاة.





وسجلت منطقة الرياض أكثر الإصابات الجديدة لهذا اليوم بواقع 401 حالة فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 169 حالة ثم المنطقة الشرقية 143 حالة.





ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.



