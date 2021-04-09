Advertisements

الصحة السعودية: تسجيل 904 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 904 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 540 حالة تعافي و 9 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 396758 حالة، من بينها 7823 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 898 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 382198 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6737 حالة وفاة.

وسجلت منطقة الرياض أكثر الإصابات الجديدة لهذا اليوم بواقع 401 حالة فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 169 حالة ثم المنطقة الشرقية 143 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

أخبار تهمك

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك السابق يرفض التجديد لفرجاني ساسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تعرف على تصريحات كومان قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ ساعة و 24 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جمهوري من السيسي بشأن مناسبة عيدي تحرير سيناء والفطر

منذ ساعة و 6 دقيقة

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مثُيرة من زيدان قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عودة الثنائي المميز.. كومان يعلن قائمة برشلونة قبل كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مارسيلو بيلسا يطلق تصريحا مثيرا بحق جوارديولا

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن الوجهة المقبلة لنجم برشلونة

منذ نصف ساعة

مفاجأة لأصحاب التكاتك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ماتت أخته ولم يستطع أن يكون ملكًا.. مآسي في حياة الأمير فيليب دوق إدنبرة

منذ 37 دقيقة

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

تصريحات مثُيرة من زيدان قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

02:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج