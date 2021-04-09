تامر عاشور يغني تتر "ولاد ناس" برعاية طارق مدكور .. صور





انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل تتر مسلسل "ولاد ناس" باستديو الصوت الخاص بالموزع الموسيقي الكبير طارق مدكور، ويعرض المسلسل داخل السباق الدرامي الرمضاني المقبل على شاشة ٥ قنوات مصرية بالإضافة لقناة خليجية ومنصة فيو، وأغنية تتر المسلسل كلمات دعاء عبدالوهاب، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور الذي يعود لتوزيع تترات المسلسلات بعد غياب طويل عن تقديم تترات أعمال درامية.













ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير الأحداث، حيث يستمر التصوير في شوارع التجمع الخامس لمدة ٣ أيام، ثم يعودوا لتصوير المشاهد الداخلية.











