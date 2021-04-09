افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 17.5 مليون جنيه بالدقهلية

كما تم من خلال إدارات الأوقاف بعدد من مراكز محافظة الدقهلية إفتتاح 4 مساجد أخرى جديدة شملت مسجد قرية الناصرة الكبير التابعة لإدارة أوقاف محلة دمنة بتكلفة 4 مليون جنيه، ومسجد أولاد سراج بإدارة أوقاف المنزلة بتكلفة 4 مليون جنيه، ومسجد الرحمة بسندوب بالمنصورة بتكلفة 2.9 مليون جنيه ومسجد النور بعزبة الشناوي التابعة لقرية أبو جلال بمركز شربين بتكلفة 3. 6 مليون جنيه.



وأشار وكيل وزارة الصحة الأوقاف بالدقهلية ان تلك الافتتاحات تأتي في اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وتنفيذا لخطة وزارة الاوقاف بالتعاون مع المحافظات لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية، وتوجيهات محافظة الدقهلية الدكتور ايمن مختار بضرورة التكاتف والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بشكل ايجابي وبناء يعود بالنفع علي المجتمع والمواطنين وما يقدم لهم من خدمات.

قام اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام يرافقه الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بافتتاح مسجد حمزة البدري بقرية كوم النور بمركز ميت غمر والمسجد مقام بالجهود الذاتية،على مساحة 320 متر مربع بتكلفة 3 مليون جنيه وتم تنفيذه باشراف وزارة الأوقاف، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية، وقد أدى السكرتير العام صلاة الجمعه بالمسجد الجديد عقب إفتتاحهونقل النوري لقيادات ومواطني ميت غمر تحيات وأمنيات الدكتور ايمن مختار المحافظ وأكد السكرتير العام حرص المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وكذا حرصة على دعم وتشجيع مبادرات ومشاركات المجتمع المدنى مع الدولة فى تنفيذ مشروعات الخدمات التى تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.فيما أكد محافظ الدقهلية دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها الفعالة مع أجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مشيرا إلى أن الدقهلية رائدة بالفعل فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فى كافة المجالات وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الاوقاف.