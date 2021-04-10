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"عودة البرد".. ٧ نصائح للتعامل مع الطقس المتقلب

السبت 10/أبريل/2021 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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تشهد البلاد حاليا موجة من الطقس المتقلب، حيث تمر بحالة من المناخ البارد بعد ثلاثة أيام حارة، لذا يجب التعامل بشكل جيد مع المناخ حتى لا يصاب المواطنين بالأمراض.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه خلال ساعات ليل السبت، سيكون الطقس باردًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت الهيئة إلى فرص خفيفة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريبًا، ونشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح (80:70 كيلومترا في الساعة).

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها للتعامل مع الطقس المتقلب:
- يفضل ابتعاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية والرمد عن مثل هذه الأجواء بقدر المستطاع وعدم التعرض لتيارات الهواء الباردة.

- وبسبب الاضطرابات التي قد تشهدها البحار يجب تجنب أي أنشطة أو رحلات بحرية بجابب تجنب رحلات السفارى.

- يفضل ابتعاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية والرمد عن مثل هذه الأجواء بقدر المستطاع وعدم التعرض لتيارات الهواء الباردة.

- وبسبب الاضطرابات التي قد تشهدها البحار يجب تجنب أي أنشطة أو رحلات بحرية بجابب تجنب رحلات السفارى.

- يجب عدم تخفيف الملابس الشتوية ومتابعة النشرات الجوية باستمرار قبل اتخاذ أي خطوة بشأن تخفيف الملابس.

- يجب الإكثار من المشروبات الدافئة مثل "الينسون- والنعناع- والشوكولاتة الساخنة"، مع عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبا من الإصابة بنزلات البرد.

- يجب تعزيز رفع المناعة أثناء فترة التقلبات الجوية، من خلال الابتعاد عن التلوث وشرب السوائل بكثرة، والتغذية السليمة، وتجنب التدخين والنوم بشكل كاف.

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