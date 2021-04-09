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الجيزة تضبط رئيس حي يقوم بالبناء المخالف بالدقي (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تمكنت محافظة الجيزة من ضبط أحد رؤساء الأحياء بإحدي المحافظات المجاورة لقيامة بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بإحدي العقارات بحي الدقي.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء، وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم لافتا انه تم ضبط المخالف لعرضه علي النيابة المختصة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

لافتا أنه تم توجيه رؤساء الاحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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