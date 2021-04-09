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لتجنب الصداع.. الصحة السعودية تنصح بتخفيف تناول القهوة في رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
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نصحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، بالتخفيف من تناول القهوة في بداية اليوم الجمعة، لتجنب الشعور بالصداع خلال بدايات شهر رمضان المبارك.

وذكر حساب "عش بصحة" التابع للوزارة عبر موقع تويتر: "خفّف من قهوة الجمعة، عشان ما تصدّع في بداية رمضان".

وكانت وزارة الصحة ذكرت في وقت سابق، طرق التخفيف من الصداع في رمضان عن طريق التقليل من الاستهلاك اليومي من القهوة والشاهي، وكذلك تقليل الإجهاد الذهني والبدني، وإتباع نظام غذائي صحي.

وشرب كمية كافية من السوائل، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

يُذكر أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر رمضان هو يوم الثلاثاء المقبل (13 أبريل) وعدد أيامه 30 يوما.

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