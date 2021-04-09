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"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات القبض على رئيس حي 15 مايو الحالي ورئيس حي عين شمس سابقًا، إذ تبين لقيامه بأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي، وسط المحافظة.

التحريات أشارت إلى أنه أثناء مرور حملة مفاجئة من مسؤولي الحي لتفقد الشوارع، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع متفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي.

وحضرت قوة من قسم الدقي وألقت القبض على المشكو في حقه واقتياده إلى ديوان القسم، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.

مصادر أمنية مسؤولة أكدت إلى الفجر، أن رئيس الحي خلف مقتضيات وظيفته لأنه منوط به التصدي لمثل تلك المخالفات، مشيرة إلى أنه سيتم الواقعة إلى النيابة العسكرية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم لافتا انه تم ضبط المخالف لعرضه علي النيابة المختصة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. 

ولفت، إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء مع اتخاذ كاف الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو
"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو

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