السيسي يرسل برقية تعزية للملكة إليزابيث لوفاة زوجها الأمير فيليب

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.





وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة ولجميع أعضاء الأسرة الملكية في مصابهم.





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وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع.





واستهل الرئيس السيسي الأسبوع بحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة خطوات تطوير قطاعي الأسمنت، والحديد والصلب.





وفي اتصال هاتفي مع عاهل الأردن جدد الرئيس السيسي تضامن مصر التام مع الأردن، معربا عن دعمه الكامل لكل قرارات الملك عبدالله الثاني.





ووجه الرئيس بمتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، كما وجه بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلا رمضان" إلى 2100 معرض لتلبية احتياجات المواطنين.





وتفقد الرئيس موسم الحصاد الزراعي بمشروع مستقبل مصر الذي يقع في نطاق مشروع الدلتا الجديدة، كما التقى بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المشاركة في المشروع.



