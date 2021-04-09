Advertisements

بثلاثية.. الرائد يكبد الأهلي الخسارة السادسة على التوالي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تغلب فريق الرائد على مستضيفه فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للرائد الهدفين الأول والثاني اللاعب كريم البركاوي عند الدقائق 16، 24، وعند الدقيقة 28 سجل اللاعب “ارنود جوم” الهدف الثالث، فيما سجل للأهلي الهدف الأول اللاعب “مهند عسيري” عند الدقيقة 72، وعند الدقيقة 91 أضاف اللاعب “عمر السومة” الهدف الثاني.

أخبار تهمك

الكشف عن الوجهة المقبلة لنجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة لأصحاب التكاتك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يرفض التجديد لفرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 8 ساعات

ماتت أخته ولم يستطع أن يكون ملكًا.. مآسي في حياة الأمير فيليب دوق إدنبرة

منذ ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مارسيلو بيلسا يطلق تصريحا مثيرا بحق جوارديولا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تصريحات كومان قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري من السيسي بشأن مناسبة عيدي تحرير سيناء والفطر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات مثُيرة من زيدان قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

07:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج