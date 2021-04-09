دولتين عربيتين ينعون الأمير الراحل فيليب

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الأمير فيلب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وذلك عن عمر ناهز الـ100 عام، حيث تهافتت برقيات التعازي من قبل رؤوساء بعض الدول، ومن بينهم دولة الإمارات وسلطنة عمان لتقديم واجب العزاء.

‏وفي سياق متصل، بعث السلطان ‎هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة ‎المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث في وفاة زوجها الأمير فيليب دوق أدنبره.

كما قام رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي، بإرسال برقيات تعزية للملكة إليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب.

وكان قد تلقى كل من الأمير فيليب الراحل وزوجته ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، قبل شهر ونصف لقاح كورونا والذي أنتجته شركة فايزر وبيونتيك.

وكانت بريطانيا قد بدأت عملية تلقيح المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض بلقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر منذ بداية شهر يناير 2021.

وقال قصر باكنجهام في بيان لنعي الأمير فيليب: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره".