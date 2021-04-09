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عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
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أعلن لوكا يوفيتش عن عودته إلى ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد انتهاء عقد إعارته مع فريق فرانكفورت الألماني.

وتردد أن ريال مدريد دفع 60 مليون يورو (3ر71 مليون دولار) في يونيو 2019 لضم يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وذلك بعد شهرين فقط من انضمامه إلى آينتراخت فرانكفورت بعقد نهائي، حيث استغل النادي الألماني بنداً في عقد إعارة اللاعب من بنفيكا البرتغالي، يتيح له ضمه بعقد نهائي.

لكن الانتقال للعب في العاصمة الإسبانية مدريد لم يشهد الكثير من النجاح للاعب، حيث شارك في التشكيل الأساسي 11 مرة فقط وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين في كل المسابقات.

وقدم يوفيتش عروض أفضل لدى عودته للدوري الألماني وسجل ثلاثة أهداف خلال 12 مباراة في كل المسابقات، منها أربع مباريات فقط خاضها ضمن التشكيل الأساسي.

ولدى سؤاله عن خططه بعيدة المدى، قال يوفيتش في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "نادي آينتراخت يحتل مكانة خاصة لدي من كل النواحي، ولكن الجميع يعرفون أنني لاعب لنادي ريال مدريد رسمياً".

وأضاف: "وسأعود إلى هناك (ريال مدريد) مع نهاية الموسم.. ومن المنطقي ألا أستطيع التحدث بشأن الخطوات المقبلة في مسيرتي إلا في غضون أشهر قليلة".

وقبل الانتقال إلى ريال مدريد، سجل يوفيتش خلال فترته الأولى مع آينتراخت فرانكفورت 36 هدفاً في 75 مباراة وصنع ثمانية أهداف.

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