خاص- ثنائي الزمالك يعتذر للجهاز الفني للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق

شهدت الساعات الاخيرة محاولة إمام عاشور وأحمد عيد ثنائي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الاعتذار للجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، والعودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.





وقال مصدر مطلع بالزمالك في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : أزمة إمام عاشور وأحمد عيد متشابهة إلى حد ما، حيث تم إيقافهم ومنعهم من المران مع الفريق الأول بسبب الاعتراض على قرار المدير الفني.





وأضاف : إمام عاشور في لقاء مولودية الجزائر الأخيرة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، كان يرغب في التواجد بالتشكيل الأساسي بعد تأكيد غياب أحمد سيد "زيزو" للإصابة، ولكن كارتيرون فضل الدفع بمحمود عبد الرازق "شيكابالا".





وواصل : في الدقيقة ٦٠ من عمر اللقاء طلب كارتيرون من إمام عاشور إجراء عملية الإحماء تمهيداً للدفع به، ولكن المفاجأة أن اللاعب رفض طلب المدير الفني، ليقرر الفرنسي الدفع بعبد الله جمعة بدلا من شيكابالا.





وأكد المصدر أن عقب انتهاء المباراة اعترض إمام عاشور في غرف خلع الملابس واتهم كارتيرون بأنه "ظالم" وقام بضرب زجاجات المياة بقدمه، ليقرر الجهاز الفني على الفور إيقافه ومنعه من المشاركة في مران الفريق الأول.





وفي سياق أخر، طلب كارتيرون من أحمد عيد خوض مباراة مع فريق الناشئين عقب انتهاء التدريبات، ولكن الصدمة أن اللاعب رفض المشاركة مع فريق الناشئين، ليقرر كارتيرون معاقبته وإيقافه ومنعه من مران الفريق الأول.





وتقدم الثنائي بالإعتذار إلى كارتيرون أمس، ولكن الفرنسي لم يقبل الاعتذار وأجل الحديث في الأمر، لحين الانتهاء من مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



