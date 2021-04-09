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رينو تكشف مواصفات سيارة Kangoo العائلية الجديدة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:03 م
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سيارة Kangoo العائلية الجديدة .. تعتبر شركة رينو الفرنسية، أحد أكثر الشركات التي لها تواجد كبير في السوق المصري والعربي بالتحديد.
سيارة Kangoo العائلية
وتوجد العديد من الإصدارات التي حققت نجاحا كبيرا لشركة رينو، ولاسيما سيارات الدوكر، قبل أن تزيح الستار عن سيارة Kangoo العائلية الجديدة
طرح سيارة Kangoo العائلية
وطرحت شركة رينو نموذجها الأحدث من سيارات Dokker العائلية في بعض أسواق العالم تحت اسم Kangoo
مواصفات سيارة Kangoo العائلية
وتتميز سيارة Kangoo العائلية الجديدة التي تعد من عائلة Dokker بهيكل ميني فان طوله 4 أمتار و39سنتيمترا، يرتفع عن الأرض بمقدار 160 ملم.
تجهيزات سيارة Kangoo العائلية
وجهزت سيارة Kangoo العائلية الجديدة من الجوانب بأبواب منزلقة كبيرة تسهل ركوب السيارة والخروج منها حتى على الأطفال، ما يجعلها سيارة مميزة وخيار عائلي جيد.
شكل سيارة Kangoo العائلية
واختلفت سيارة Kangoo العائلية الجديدة عن سيارت Dokker السابقة بشكل ملحوظ، وخصوصا من حيث تصميم واجهتها الأمامية، أذ أصبح التصميم أكثر عصرية.
واجهة سيارة Kangoo العائلية
وزودت سيارة Kangoo العائلية الجديدة بواجهة تصميمية مميزة وإطارات ممتازة وشعار رينو كبير الحجم مطلي بالكروم، وجهزت بمصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED.
سيارة Kangoo العائلية والعوامل الترفيهية
وتقدم سيارة Kangoo العائلية الجديدة المقدمة من "رينو" بأنظمة مولتيميديا متطورة يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأحهزة والهواتف الذكية، وشاشة لمراقبة محيط الهيكل عبر الكاميرات.
حمولة سيارة Kangoo العائلية
وتحتوي سيارة Kangoo العائلية الجديدة على 3 صفوف من المقاعد لاستيعاب 8 ركاب، مع إمكانية التخلي عن الصفين الخلفيين لتحول Dokker لمركبة صغيرة لنقل البضائع.
سعة سيارة Kangoo العائلية اللترية
وأعلنت الشركة مصنة سيارة Kangoo العائلية الجديدة أنها ستطرح هذه السيارات بمحركات Euro 5 تعمل بالبنزين، سعتها 1.6 ليتر، وقادرة على توليد عزم يعادل 110 أحصنة.
محرك سيارة Kangoo العائلية
كما ستطرح سيارة Kangoo العائلية الجديدة بمحركات ديزل توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 95 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ6 سرعات.
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