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حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تابع اللواء احمد قاسم رئيس حى الضواحي، اليوم الجمعة، حملة ازالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين وضبط مكبرات الصوت، بعدد من مناطق وشوارع الحى حيث قامت اداره الاشغالات بالحى، تحت إشراف علاء عبد الغفار مدير الإدارة، محمد العسيلي مشرف المتابعه وسمير ضيف من إدارة الإشغالات برفع وإزالة اشغالات الباعه بشارعى عبد الرحمن شكرى والبترول ومنطقتى برسيل وال 18عمارة بحي الضواحي.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من البتارين والأكشاك غير المرخصة، وفروشات بيع الخضار والفاكهة وعربات اليد، كما تم مصادرة عدد 2 كشك و2 باترينة ومدرج خشبى وعدد 1 ميكرفون هورن من الباعة الجائلين، وذلك فى إطار جهود الحى لمكافحة ظاهرة استخدام مكبرات الصوت فى ازعاج المواطنين.

ووجه اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي باستمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات وازالة كافة الإشغالات والتعديات، لتوسعة الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه وإعادة الانضباط إلى كافه مناطق وشوارع الحى.
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)
حملة لإزالة الإشغالات ومكبرات الصوت ببورسعيد (صور)

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