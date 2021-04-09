وفاة أرملة الفنان الراحل السيد راضي

أعلن الفنان منير مكرم عن وفاة أرملة الفنان السيد راضي وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "مكرم" قائلا: "الدوام لله الحاجه منال زوجه بابا السيد راضي الصلاة والعزاء مدينه نصر مدافن الأسرة".



السيد راضي، ولد 5 فبراير 1935 وله العديد من المواقف الوطنية التي ظهرت من خلال مشاركته في فيلم "أبناء الصمت" عام 1974 من إخراج شقيقه الأصغر المخرج محمد راضي.