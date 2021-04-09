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وفاة أرملة الفنان الراحل السيد راضي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان منير مكرم عن وفاة أرملة الفنان السيد راضي وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "مكرم" قائلا: "الدوام لله الحاجه منال زوجه بابا السيد راضي الصلاة والعزاء مدينه نصر مدافن الأسرة".

السيد راضي، ولد 5 فبراير 1935 وله العديد من المواقف الوطنية التي ظهرت من خلال مشاركته في فيلم "أبناء الصمت" عام 1974 من إخراج شقيقه الأصغر المخرج محمد راضي.

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