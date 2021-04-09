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رياح محملة بالأتربة والرمال.. الشتاء يرفض مغادرة البحر الأحمر (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تشهد محافظة البحر الأحمر، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تشهد مدن المحافظة خاصةً المناطق الشمالية حالة من الرياح الشديدة.

وتشدد الرياح الشديدة على المناطق الشمالية للمحافظة. المحملة بالأتربة والرمال والتى وصلت إلى حجب الرؤية على بعض الطرق.

كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة
البحرى، صباح اليوم الجمعة، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 32 عقدة شمالية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء المهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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