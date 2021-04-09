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إنقاذ روجينا من الغرق في مياه النيل.. تفاصيل

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة روجينا فيديو لها من تصوير مسلسلها "بنت السلطان" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت روجينا في الفيديو وهي تغرق في مياه النيل وقام فريق الإنقاذ بإنقاذها وكتبت تعليقا قائله: "هو انتوا ماعندكوش اخوات بنات)هتعملوا فيا ايه تانى مسلسل #بنت_السلطان #رمضان_يجمعنا ".

مسلسل «بنت السلطان» يشارك فيه نخبة من النجوم، وهم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر.

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