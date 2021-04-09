أفضل الروايات العربية المنشورة باللغة الإنجليزية

تمتلك الثقافة العربية ثروة من الأعمال الأدبية التي تستحق الانتشار لتصل إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم. نُشرت الكثير من الكتب الرائعة في هذا المجال باللغة الإنجليزية ولكن ما هي أهم الكتب التي تستحق الاهتمام والبحث عنها؟

كيفية تنسيق هذه الكتب لتناسب الناطقين باللغة الإنجليزية

تنطوي الكثير من الكتب العربية الرائعة على تنسيقات وأسماء شخصيات وأساليب تقليدية محددة، والتي قد تستهلك بعض الوقت ليعتاد عليها القراء الأجانب. ومع ذلك، تميل هذه الكتب إلى مناقشة المسائل العالمية مثل الحب والموت والخسارة مما يعني وجود اهتمام بهذه الكتب لدى القراء المنحدرين من كافة الخلفيات الثقافية أيضًا.

تكون عملية الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية معقدة في أغلب الأحيان ولكن النتيجة تكون مبهرة من ناحية السرد عند مراعاة الدقة والاحترافية خلال تنفيذ هذه العملية مما ينتج عنه قصة بأسلوب متميز ومشهد روائي فريد من نوعه. يُنظر إلى الكثير من الكتب العربية الرائعة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية أنها مكتوبة بطريقة هشة أو بسيطة جدًا وذلك جزئيًا بسبب عملية الترجمة.

يمكننا في هذه الحالة إجراء مقارنة مجدية مع أنواع الأعمال الترفيهية الأخرى التي تم تنسيقها لتناسب الجماهير الأجنبية. إن أخذنا في الاعتبار الحالة العكسية على سبيل المثال، يصبح الأمر أكثر شيوعًا بالنسبة لمصممي ألعاب الفيديو الغربيين عند قيامهم بإضفاء الطابع المحلي على هذه الألعاب لتناسب الجمهور العربي. يشمل ذلك إضافة نصوص الترجمة أو الدبلجة بجانب البحث عن طرق مختلفة لتضمين العناصر الثقافية المشابهة لثقافة الجمهور المستهدف.

يمكننا رؤية هذه المنهجية في ألعاب الكازينوهات أيضًا حيث إنها رائجة حاليًا في منطقة الشرق الأوسط ويعود الفضل في ذلك إلى إمكانية استخدام مواقع المراهنات الإلكترونية. يؤكد موقع المراهنات العربية Arabian Betting أن الكازينوهات قانونية في أماكن كثيرة حول العالم بما في ذلك المملكة المتحدة وبالتالي يمكن للاعبين العرب استخدام هذه المواقع بصورة آمنة. سيجد الأشخاص المهتمون حديثًا بهذا المجال عددًا غير محدود من مواقع الكازينوهات الإلكترونية بالإضافة إلى أفضل الشركات المرشّحة والأهم من ذلك هو توفير ترجمة عربية وتصميمات ألعاب متوافقة مع الثقافة العربية بواسطة بعض المواقع. الانطباع العام الذي تُظهره هذه المواقع هو التنافسية القوية في هذا المجال عند إجراء عملية مقارنة.

رواية عزازيل من تأليف يوسف زيدان

يحكي هذا الكتاب المعروف المُقدم من الكاتب المصري يوسف زيدان قصة رحلة راهب قبطي من القرن الخامس من مصر إلى سوريا. تحدث هذه الرحلة الأسطورية في أوقات الاضطراب الديني وفازت بجائزة بوكر العربية لعام 2009. يتعامل عزازيل مع أمور مثل الجشع والمعتقدات الدينية وهي أمور لها نفس القدر من الأهمية في وقتنا الحالي مثلما كانت في القرن الخامس.

يتعرض بطل الرواية لاختبارات قاسية في معتقداته من الشيطان والفساد الذي يكتشفه في الكنيسة العتيقة على حد سواء. يزداد جمال السرد بالطبيعة السورية القاحلة ولكن الخلابة في نفس الوقت التي تدور أحداث هذه الرواية فيها. يوسف زيدان مؤرخ وكاتب أيضًا وصرّح أن قصة الرواية مقتبسة من المخطوطات الأثرية المكتشفة في مدينة حلب.

رواية المرأة العجوز والنهر من تأليف إسماعيل فهد إسماعيل

تمكنت قصة هذه الرواية من دخول القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2017 إلا أنها لم تكتسب الاهتمام المستحق عند جمهور الناطقين باللغة الإنجليزية. مؤلف هذه الرواية هو كاتب كويتي وهي تحكي قصة سيدة تُدعى أم قاسم اضطرت لمغادرة مدينتها في العراق بسبب الحرب الجارية مع إيران،

بالإضافة إلى فقدان زوجها وعدم تحمّلها البقاء بعيدًا عن مدينتها فور وصولها إلى مكان إقامتها الجديد. تمكنت أم قاسم برفقة حمارها الذي يُدعى قدم خير من العودة مجددًا إلى مدينتها دون أن يُلاحظ أحد. تحكي هذه الرواية قصة مُلهمة مسرودة بطريقة سلسة وبسيطة مع التنقل بين الحقيقة والخيال بصورة احترافية محبوكة.

رواية ساعة بغداد من تأليف شهد الراوي

هذا الكتاب من الأعمال العراقية ويرجع بالقراء في الزمن إلى مدينة بغداد في حقبة التسعينيات، حيث يحكي قصة نشأة فتاة في مدينة خلال تعاملها مع الحرب القائمة حولها. تشهد الفتاة برفقة إحدى صديقاتها الأحداث المختلفة التي تضمنت مغادرة الجيران عند وصول شخص غريب لتحذيرهم من المستقبل المظلم،

ويستمر الكتاب في سرد الأحداث خلال مرور الفتاة بفترة المراهقة حتى وصولها إلى المرحلة الجامعية قبل قيام حرب جديدة تجبر مجموعة أخرى من السكان على الرحيل من المدينة. نظرًا لأهمية قراءة الكتب باعتبارها جزءًا أساسيًا من احتياجاتنا التعليمية والثقافية، يعتبر هذا الكتاب بداية جيدة لفهم الثقافة العراقية وشعبها.

رواية طائر أزرق نادر يحلق معي من تأليف يوسف فاضل

يروي هذا الكاتب المغربي تجربته الشخصية في السجن لتعريف القراء بالاضطهاد الموجه ضد الأشخاص والمفكرين المُعارضين في الدولة خلال حقبة الثمانينيات. هذا الكتاب جزء من 3 أجزاء وكل الأجزاء مترجمة الآن إلى اللغة الإنجليزية.

يمثّل شخصية الكتاب الرئيسية طيارًا يُدعى عزيز يختفي لما يقرب من عقديْن من الزمن قبل أن تبحث عنه زوجته لتجده داخل سجن صغير في الجزء الجنوبي من الدولة.

يمكن قراءة أي كتاب من هذه الكتب لتحصيل معرفة تمهيدية قيّمة عن الثقافة العربية بالإضافة إلى القراءة الممتعة التي ستشغل الذاكرة لفترة زمنية طويلة.