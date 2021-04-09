صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

كشفت تقارير صحفية بريطانية ، عن توتر في العلاقة بين النجم المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وإدارة ناديه، وذلك بسبب نية اللاعب في الرحيل بنهاية الموسم وتراجع نتائج الريدز.









ووفقاً لصحيفة ديلي ميل فإن الدولي المصري يشعر بالغضب بسبب التجاهل لكونه أكثر من يساهم في أهداف فريقه في آخر 3 سنوات بينما إدارة النادي لم تفكر في تمديد تعاقده أو زيادة راتبه، وهو ما جعله يوجه إنذاراً شديد اللهجة لادارة ناديه والمدرب الألماني يورغن كلوب بالرحيل عن ملعب أنفيلد عقب نهاية الموسم الحالي في ظل تراجع أداء الفريق مؤخراً بالإضافة لعدم تعامل النادي معه بالشكل المطلوب.









يذكر أن صلاح قد وصل للهدف رقم 121 له في مختلف المسابقات منذ أول ظهور له مع فريق ليفربول في أغسطس 2017، لم يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبيرت ليفاندوفيسكي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، و نجح في تسجيل 27 هدفاً في 42 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات بالموسم الحالي أكثر من أي لاعب آخر في صفوف الفريق.



