أفضل شركات التداول الإسلامية

حساب تداول إسلامي





وهو حساب تداول يخص الشخص المستثمر وهو الذي يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية، ويسعى إلى إنشائه كل شخص يتبع يسترشد بالقرآن ويلتزم بقوانين الكتاب الإسلامي، وهو ما يوجب عليهم الامتثال لبعض الممارسات والمعايير، وذلك حفاظاً على الشريعة الإسلامية، وهناك الكثير من الشركات أو وسطاء فوركس يرغبون في جذب العملاء الذين يتبعون الشريعة وذلك من خلال تطبيقها لبعض المبادئ الإسلامية كقواعد أساسية وكجزء من خدماتها، وقد يختلف إنشاء الحساب الإسلامي عن المفهوم الذي يفهمه العالم الغربي، وهو المعروف بأنه أعمال مصرفية أو بمعني آخر أعمال تداولية تقليدية، وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحساب ليكون حساب التداول الإسلامي حلال، والتي نوضحها فيما يلي في أربع مفاهيم أساسية والتي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار شركة تداول اسلامية كوسيط.

الربا





والمقصود بالربا هي الزيادة أو الإضافة وهو ما يقصد به الفائدة المالية التي تعود الشخص المتداول، وهو ما ينظر إليه الإسلام "الربا"على أنه من الأنانية التي تؤدي بالشخص إلى حب النفس والإكتناز، وقد تكون الفوائد الربوية من الممارسات التداولية التي تؤثر بشكل سلبي على جميع قوانين الشريعة الإسلامية والمثل العليا في المجتمع، ولذلك فهو من المحظورات في ضوابط الشريعة الإسلامية.





الغرر





وهي تشير إلى المخاطرة، وبمعنى أدق في الغرر هو بيع ما هو غير موجود، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية، فكل من يلتزم بالشريعة لا يقامر، أو ما يعرف في سوق التداول بعدم إبرام إتفاقيات محتوية على الصدفة والشك وعدم اليقين.





ترتيب المضاربة





"ترتيب المضاربة" هو المقصود به الشراكة بين جزأين، وهما إدارة الأموال والدور المالي، والدور المالي هو القائم على الاستثمار، وإدارة الأموال هي السيطرة على الأموال، وبالرغم من ذلك فمن الممكن أن الشريعة الإسلامية تعمل على تقييد إتفاقيات المضاربة، بمعنى أن الشخص المتداول أو المستثمر يسمح لمن يدير أمواله في عمل معين أو موقع وذلك إذا كانت غير مقيد، وهو ما يترتب عليه أن إدارة الأموال ليس لها أي قيود.

ترتيب المشاركة





وتعني "المشاركة" نوع آخر من أنواع الشراكة التي تسمح بها قوانين الشريعة الإسلامية، حيث يمكن تحقيق الإستفادة لكلاً من الطرفين من الأرباح المحققة من التجارة، وتكون هذه الطريقة لا تخالف قاعدة الربا وتسمح للمستثمر بكسب جزء من الأموال، وفي هذه الحالة يتم أيضا تقاسم الخسائر من قبل المشتركين جميعاً، ولكن يعتمد تحمل الخسائر على رأس المال الأساسي للمستثمر، أو يتم تحديد ذلك من الربح والخسارة في اتفاقيات مسبقة متفق عليها في العقد.





المقصود بالتداول الإسلامي





يقصد بالتداول الإسلامي هو ما يبحث عنه المتداول أو المستثمر السلم ويسعى إليه من تجنب كل الأمور السابقة المخالفة للشريعة الإسلامية، حيث التداول الإسلامي تحكمه مجموعة من الضوابط الشرعية، ومن أولها حصول المتداول على حسابات خالية تماماً من فوائد التبييت وهي تعتبر في الشريعة الإسلامية ربا، لذلك لابد من توافر مجموعة من الشروط للتداول الإسلامي والتي نوضحها لكم فيما يلي.





أهم الشروط الواجب توافرها في التداول الإسلامي:





يعتبر من أول وأهم الشروط والضوابط في التداول الإسلامي عمولة التبييت وهذا ما وضعناه سابقاً، أي لابد من إتمام عملية البيع والشراء في نفس التوقيت وعدم التأجيل أو التأخير" وهذا ما يجعل عملية التداول سليمة ومحققة لشروط المقايضة الإسلامية.





لابد من دخول العملات الناتجة من أي صفقة في حساب البائع والمشتري في نفس اليوم ولا يتم التأجيل فيها، ويتحقق ذلك عن طريق التعامل المباشر مع البنك والتي توفره شركة الوسيط الإسلامية، بالإضافة إلى الحساب الإسلامي للمتداول.





يجب التنفيذ الوقتي لإتمام الصفقة دون أي تأخير أو تأجيل، حيث يعتبر البيع المؤجل ليس له أي وجود في الشريعة الإسلامية، أي لابد من التنفيذ اللحظي، كما يجب على المتداول التأكد من توافر هذا الشرط في شركة الوسيط التي تعرض حسابات التداول الإسلامية.





يجب خلو حساب التداول الإسلامي من أي عمولة تبييت من أي صفقات وذلك لكي تتناسب مع قوانين الشريعة الإسلامية.



