إغلاق جزئى لمدرسة بطنطا بعد ظهور ١٨ حالة إصابة بفيروس كورونا



قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إغلاق جزئي لمدارس السلام الخاصة بطنطا التابعة للطائفة الإنجيلية لمدة ١٤ يوما بناء على مذكرة مشتركة من مديريتي الصحة والتربية والتعليم بالمحافظة بعد ظهور حالات إصابة متعددة بين المعلمين والمدرسين بالمدرسة وذلك حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.



وكانت هناء رشدي مديرة مجموعة مدارس السلام بطنطا التابعة للطائفة الإنجيلية قد تقدمت بطلب إلى التربية والتعليم بالغربية ومحافظة الغربية تطلب فيه إغلاق المدرسة بعد تعدد ظهور حالات بين المعلمين وصلت إلى ١٨ حالة حرصا على عدم ارتفاع الاصابات.



وعلى الفور قرر محافظ الغربية تشكيل لجنة ضمت الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لفحص ذلك.



وعلى الفور قام الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية بندب لجنة طبية للمدرسة والتواصل مع المصابين وتم عمل مسحات مجانية للمصابين من المعلمين بالمدرسة بمستشفى حميات طنطا وأثبتت المسحات إيجابية ٦ معلمين بالمدرسة وإصابتهم بفيروس كورونا.



وتم عرض ذلك على محافظ الغربية وأصدر قراره بالموافقة على إغلاق المدرسة ونشكرهم على هذا القرار

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الإغلاق الجزئي لمدرسة السلام الخاصة للغات بطنطا، (عدا القسم الدولي) لمدة ١٤ يوما اعتبارا من السبت الموفق ١٠ ٤ ٢٠٢١.



يأتى هذا القرار حرصا علي سلامة وصحة الطلاب والعاملين بالمدرسة علي ان تتم عملية التعقيم والتطهير اللازمة بالمدرسة لمواجهة فيروس كرونا.



علي تستمر الدراسة اون لاين من خلال المنصات التعليمية والمحتوى الرقمى الخاص بالوزارة وكذلك المدرسة