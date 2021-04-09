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تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد الفنان رامز جلال لتقدم برنامج مقالب جديد خلال شهر رمضان المبارك بعنوان "رامز عقله طار"، ويستضيف خلاله العديد من الشخصيات العامة والفنانين ولاعبي كرة القدم كما اعتاد سنويًا.

ويستضيف رامز جلال عددا من نجوم الأهلي والزمالك، خلال برنامجه "رامز عقله طار" أبرزهم، محمد مجدي أفشة، ومروان محسن ومحمد هاني لاعبو الأحمر، وكل من محمود عبد الرحيم "جنش" وأشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي من نادي الزمالك.

كما يستضيف أيضًا مجموعة من الفنانين والمشاهير بخلاف نجوم كرة القدم.

وانتهى رامز جلال من تصوير برنامجه "رامز عقله طار" وسيتم عرض البرنامج خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقوم على خداع الضيوف بمجموعة من المقالب الكوميدية والمرعبة ورصد ردود أفعالهم.

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