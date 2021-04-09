سيفتقد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لجهود الثلاثي ليون غوريتسكا ونيكلاس شوله، ولوكاس هيرنانديز في مباراته أمام يونيون برلين المقرر إقامتها غداً السبت، في الجولة 28 من الدوري الألماني "بوندسليغا".



وقال المدير الفني هانسي فليك، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة، إن الثنائي غوريتسكا وشوله يعانيان من مشاكل عضلية عقب المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، بينما يعاني هيرنانديز من كدمة مؤلمة.



وقال فليك أيضاً إن مارك روكا لن يتواجد مع الفريق في مواجهة يونيون برلين لتعرضه للإصابة في مباراة لايبزيغ التي أقيمت الأسبوع الماضي.



وقال فليك: "نريد أيضاً أن نفوز على يونيون برلين، ولكن هذا سيكون صعباً، ولكننا سنحاول التأكد من أننا سنتمكن من التعامل مع الأعباء، ومع ذلك، هدفنا الرئيسي هو الحصول على الثلاث نقاط".



يأمل تواجدهما أمام سان جيرمان



ومع ذلك، يأمل فليك أن يتمكن الثنائي غوريتسكا وهيرنانيدز في اللحاق بمباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، حيث يحتاج بايرن لتعويض خسارته 2-3 من أجل التأهل للدور قبل النهائي.



وقال: "إصابة ليون ليست سيئة بقدر إصابة شوله، لذلك على الأرجح سيغيب شوله عن مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان أيضاً، يجب أن ننتظر وأن نرى كيف ستطور الأمور".



وخضع الثنائي ليروي ساني وبنيامين بافارد لحصة تدريبية خفيفة بالجري حول الملعب ولكن ينبغي أن يكونا جاهزين للعب أمام يونيون برلين، الذي يسعى لاحتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا في ثاني مواسمه بالبوندسليغا.



وقال فليك: "لعبوا كثيراً في الأسابيع القليلة الأخيرة، لذلك من الجيد الاعتناء بهم وأن نقوم بإراحتهم قليلاً".



ويستمر غياب روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق بسبب إصابة في الركبة فيما ثبتت إصابة سيرج غنابري بفيروس كورونا.