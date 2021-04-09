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حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 كشفت إدارة طلائع الجيش،  عن حقيقة تفاوض الأهلي لضم حسين السيد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث مصدر مقرب من الجهاز الفني للفريق العسكري، في تصريحات صحفية: "أريد أن أوضح أن حسين السيد لاعب طلائع الجيش، وليس معارا من الأهلي. لقد أعرناه للإسماعيلي وسيعود إلينا الموسم المقبل".

وأضاف المصدر: "الأهلي لم يطلب منا رسميا أو شفهيا ضم حسين السيد، وإذا حدث ذلك سندرس العرض".

ويذكر أن عدد من التقارير الصحفية تحدثت عن طرح أسم حسين السيد للعودة لناديه السابق الأهلي، لرغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء في ضم ظهير أيسر جديد

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