الغرب ينعي الأمير فيليب.. ستظل خدمته لبلاده مصدر إلهام للجميع





أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقية بعثها إلى الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، منذ قليل، عن تعازيه في وفاة زوجها الأمير فيليب.





وأكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنني شعرت بحزن عميق عندما علمت بوفاة دوق إدنبرة اليوم.. لقد ساهم الأمير فيليب كثيرا في النسيج الاجتماعي لبلدنا والعالم.





كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، عن حزنها لوفاة الأمير فيليب، قائلة "أود أن أتقدم بخالص التعازي إلى جلالة الملكة والعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في هذا اليوم الحزين للغاية".





فيما أعرب ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، عن حزنه العميق إزاء وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، قائلا: إنه وزوجته يشعران بحزن عميق إزاء وفاة دوق إدنبرة، مشيرا إلى أن الأمير فيليب كان صديقا عظيما لعائلتنا لسنوات عديدة، وهي علاقة نقدرها بشدة.. وستظل خدمته لبلده مصدر إلهام للجميع".





ومن جانبه، أعرب الملك فيليب ملك بلجيكا، عن حزنه العميق إزاء وفاة دوق إدنبرة، قائلا: "نشعر بحزن عميق لوفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.. نود أن نعرب عن أعمق تعازينا للملكة والعائلة المالكة البريطانية وشعب المملكة المتحدة".





هذا وكان قد رحل عن عالمنا الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، صباح اليوم الجمعة، وتوالت برقيات التعزية من مختلف أنحاء العالم.





الجدير بالذكر أنه في الـ16 من مارس الماضي، غادر الأمير فيليب، المستشفى اللندني الذي كان يمكث فيه، بعدما أمضى شهراً متنقلاً بينه وبين مستشفى آخر، بسبب التهاب في البداية ثم لإجراء عملية في القلب.





كما اعتزل الأمير فيليب، الحياة العامة في شهر أغسطس 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلاء زوجته العرش في عام 1952، حيث اكتفي بمرافقة الملكة في بعض الإطلالات العلنية.





ومن جانبها، قالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية وإن جثمانه سيسجى في قلعة "وندسور"، قبل إقامة الجنازة في كنيسة القديس جورج.





وستكون مراسيم دفن الأمير فيليب، محصورة ضمن عدد معين من الأشخاص، وطلبت السلطات عدم محاولة المشاركة في المراسم بسبب الجائحة.





وجاء في بيان الكلية، "تمت مراجعة ترتيبات الجنازة في ضوء الظروف السائدة الناشئة عن جائحة "كوفيد-19"، ومع الأسف نطلب ألا يحاول المواطنون حضور أو المشاركة في أي من الأحداث التي تتعلق بالجنازة".



