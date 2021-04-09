أهالي مريضة بكورونا يعتدون على طبيب بمستشفى السنطة

شهدت مستشفى السنطة المركزي تعدى 5 أشخاص من أسرة مريضة كورونا على الطبيب المسئول عن العزل وفرد أمن وعاملة نظافة وطاقم تمريض بسبب رفضهم تسكين حالة جديدة مصابة بكورونا بجوار والدتهم المصابة بفيروس كورونا في نفس الحجرة.



من جانبه قال الدكتور محمد يونس مدير مستشفى السنطة المركزي إن طبيب في المستشفى تعرض للاعتداء المروع من قبل أهالي مصابة بفيروس كورونا المستجد بسبب رفضهم إادخل حالة أخرى مصابة بكورونا في نفس الحجرة مما تطور الأمر الى التعدي علية بالضرب المبرح والسحل وإحداث تلفيات في مبنى العزل.



وأضاف مدير مستشفى السنطة المركزي أن مبنى العزل مكون من طابقين وقوته الاستيعابية 20 سريرا وأثناء تسكين حالة مصابة بفيروس كورونا وحالتها الصحية متأخرة في أحدى حجرات مبنى العزل بالمستشفى، قامت الحالة المصابة بكورونا بالاتصال على أهلها وطلبت منهم عدم تسكين أي حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بجوارها في ذات الحجرة، على الرغم من وجود سرير شاغر، ما دفع أسرتها الى اقتحام مبنى العزل والتعدي على فرد الأمن ومنع دخول الحالة الجديدة المصابة بفيروس كورونا الى الحجرة.



وأوضح مدير المستشفى أنه أثناء محاولة الدكتور نشأت رفاعي الطبيب المسئول عن العزل بإقناع اسرة المريضة بكورونا بتسكين الحالة الجديدة المصابة بكورونا مع الأخرى، قام 4 رجال وسيدة من بالتعدي علي مسئول العزل بالضرب المبرح وتكتيف يديه وارجله وسحلة فى طرقة مبنى العزل وعضد ساعده الايمن وإصابته بسحجات وكدمات وكسور في ذراعيه الاثنين.



وتابع على الفور تم استدعاء قوة أمنية من مركز شرطة السنطة والقبض على أسرة المريضة واقتيادهم الى ديوان المركز،وتحرير محضر بالتعدي على منشاة طبية واقتحام مبنى عزل وتعريض مرضى فيروس كوورنا للخطر والتوصل مع نقابة الأطباء بالغربية واخطار وزارة الصحة.