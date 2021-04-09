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محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فعاليات ثاني أيام مهرجان البحيرة الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة بكوم حمادة، وقام بتسليم الجوائز والكؤوس لأصحاب المراكز الأولى بمسابقات اليوم الثاني للمهرجان وكذا تكريم اللجنة المنظمة ولجنة الحكام.

وأكد محافظ البحيرة، على أهمية المهرجانات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية في تكوين الفكر والسلوكيات الإيجابية لدى النشء والشباب وكذا التوعية وتسليط الضوء على أهم المظاهر الجمالية والحضارية للمحافظة مما يعد من عوامل جذب الاستثمارات والتنشيط السياحي والاقتصادي.

وكان محافظ البحيرة أطلق إشارة بدء المهرجان أمس الخميس وشهد بعض من فقرات المهرجان والذي تضمن عروضًا ومسابقات لجمال الخيل وأدب الخيل بحضور عدد من الحكام من دول سوريا والأردن للتحكيم في مسابقة جمال الخيل وحكام مصريين للتحكيم في مسابقة أدب الخيل.

جدير بالذكر أن المهرجان يعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط ويشارك به على مدار ثلاثة أيام ٢٢٠ جواد عربي بمسابقات الجمال والأدب من 6 دول سوريا والعراق والسعودية والإمارات والمغرب وليبيا.

حضر فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية، اللواء محمد شوقي بدر السكرتير المساعد واللواء عماد الدكروري رئيس مدينة كوم حمادة وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجمع كبير من مواطني مركز كوم حمادة وأصحاب الجياد المشاركة في المسابقات.
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)
محافظ البحيرة يشهد فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية (صور)

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