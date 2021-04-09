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بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من كافة المحافظات، حيث أصبحت بورسعيد واجة السياحة بجمهورية مصر وعاصمة الثقافة، تتواصل أتوبيسات الرحلات من كل أسبوع لمشاهده المشروعات السياحية والخدمية العملاقة ببورسعيد.


وبدأت الرحلات السياحية بزيارة شارع ٧٣ السياحى وحديقة فريال التاريخية، والتى أصبحت مقصدا سياحيا للزائرين من جميع المحافظة، وزيارة الممشى السياحى وشاطىء بورسعيد وشارع ديليسبس، وحرص الزوار على التسوق وزيارة الأسواق الحضارية الجديدة " بازار بورسعيد الجديد، وسوق الأسماك الجديد ".


وأشاد زائرى المحافظة بالإنجازات الحضارية والقومية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، والتى تتواكب مع التطوير السياحي، وبعد أن أصبحت بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر، وواحة مصر السياحية.
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات
بورسعيد عاصمة الثقافة بمصر تشهد رواج سياحي من مختلف المحافظات

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