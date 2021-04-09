نقل المومياوات الملكية وفشل مفاوضات سد النهضة.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 3 أبريل، وحتى اليوم الجمعة 9 أبريل 2021.



نقل المومياوات الملكية



انطلق، مساء يوم السبت الماضي، موكب 22 مومياء ملكية، من المتحف المصرى في التحرير متجهًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، حيث مكان عرضها الدائم.



وترجع المومياوات الملكية المقرر نقلها إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، وهم: الملك رمسيس الثاني، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثاني، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثاني، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتاري، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تي، سيتى الأول، سيتي الثاني.



وحددت وزارة السياحة والآثار، السبت الماضي، موعدًا لنقل الممياوات الملكية، لكى يكون يوم عطلة في كل دول العالم، التي تترقب تلك اللحظة، كما وقع الاختيار على توقيت غروب الشمس لبدء عملية النقل، لأنه يتناسب مع فلسفة الدفن عند المصريين القدماء، ولكونه توقيتا مناسبا لعرض ما جرى الإعداد له من تجهيزات يتوالى عرضها في أثناء مرور الموكب الملكي، بالصورة التي تليق بهذا الحدث الفريد الذي تتجه إليه أنظار العالم أجمع.



وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بافتتاح متحف الحضارة بالفسطاط، حيث كان فى استقبال الموكب الذهبى لملوك وملكات مصر القديمة.



التعليم تعلن ضوابط تقييم طلاب أولى وثانية ثانوي



أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، يوم الأحد الماضي، عن طرق وضوابط تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال العام الدراسي الحالي 2020 - 2021.



وتمثلت الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، لتقييم طلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي، فيما يلي:



- تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة، بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي، في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي.



- تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد، في زمن قدره ساعة، على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وليس بابل شيت، ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.



- الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، يُعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقده في نهاية شهر أبريل، بواقع 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.



- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.



- فى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) في مادة أو أكثر يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني.



- امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.



المستشار محمد الفيصل نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 139 لسنة 2021، بتعيين المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد رجب، نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعامل المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.



ونشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر يوم الأحد الماضي.



وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية



توفي يوم الأحد الماضي المهندس محمد سليم، مدير عام دار الإفتاء المصرية.



ونشرت الدار عبر صفحتها على الفيس بوك، قوله تعالى {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} صدق الله العظيم.



وأضافت: بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره، أنعى إلى حضراتكم جميعًا رجلًا من خيرة الرجال، رجلًا أدى رسالته بأمانة وشرف، وشهد له الجميع بحسن الخلق وسلامة الصدر والتفاني في أداء الواجب.



وتابعت: أعزي نفسي وأعزيكم جميعًا في وفاة المهندس محمد سليم - مدير عام دار الإفتاء المصرية-؛ الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها اليوم تاركًا وراءه (رحمه الله) سيرته الطيبة.



وزير الزراعة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية



أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي السابق.



‏وقال القصير إن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان، ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتكون من 7 أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسؤوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية، وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.



استعدادات شهر رمضان



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا، يوم الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.



تناول الاجتماع متابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.



ووجه الرئيس بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلا رمضان" إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بجميع أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشيا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجا.



واستعرض الدكتور علي المصيلحي المبادرات المختلفة لوزارة التموين والمعارض الرئيسية والفرعية والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية لجميع المواطنين، خصوصا الشرائح الأكثر احتياجا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، فضلا عن عرض الموقف الحالي للمخزون الاستراتيجي للشهور المقبلة من السلع التموينية الأساسية.



كما عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية آخر الاستعدادات بالمراكز والمدن في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتنسيق الذي تم مع كلٍ من وزارة التموين والمحافظين بشأن توفير السلع وإقامة المعارض وشوادر البيع التابعة لشركات توزيع السلع الغذائية.



كذلك شهد الاجتماع عرض آخر مستجدات تطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وجهود تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون ما بين الجهات المعنية، وذلك مواكبةً لجهود الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة ذات المردود الإيجابي اقتصاديا وبيئيا وصحيا.



فشل مفاوضات سد النهضة



فشلت مفاوضات سد النهضة التي عقدت بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الكونغو الديمقراطية باعتبارها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطا أحمر لأزمة سد النهضة عندما حذّر من المساس بمياه مصر في تعليقه على تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والذي تخشى القاهرة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.



وأعلنت وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 إبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.



وعن أسباب فشل تلك المفاوضات، قالت الخارجية: "إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث".



وتابعت: "رفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية".



كما أفادت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، يوم الثلاثاء، بتعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات التي تستضيفها كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية بشأن سد النهضة.



ولفتت المسؤولة السودانية إلى أن البيان الختامي لمفاوضات كنشاسا يسرد فقط ما دار في مفاوضات كينشاسا، معربة عن أملها أن تتحرك الكونغو الديمقراطية لتقريب وجهات النظر.



السيسي يفتتح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية وحرص الرئيس على تفقد منشآت المجمع، وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي، تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وجميع وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.



وناشد الرئيس بإصدار وثائق مؤمنة وذكية خاصة بأراضي الدولة ووزارة الأوقاف لمنع التعدي عليها، ونقلها لأي شخص يتم بناءً على ورق مؤمن، لافتا إلى أن رقمنة الدولة المصرية وحوكمة الإجراءات يسهم في الحد من الفساد والتجاوز والاختراق.



وأضاف الرئيس أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يمثل نقلة كبيرة للحكومة الذكية ويسهم في تعظيم موارد الدولة، وتابع: "مش القضية فقط للمالية تحصيل مستحقاتها والحد من التهرب الضريبي، ومنع الفساد ولكن هذا المجمع يضيف لبنة جيدة في أننا نثق في أنفسنا".



ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة، خصوصا ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.