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بيلاروسيا تسجل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
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أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 1622 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 333 ألفًا و430 حالة.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا - نيوز) البيلاروسية - أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 323 ألفًا و748 شخصًا عقب تسجيل 1525 حالة تعافي جديدة منذ أمس الخميس.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2334 حالة منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 20 ألفًا و258 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5 ملايين و516 ألفًا و682 اختبارًا منذ تفشي الوباء بمارس الماضي.

يُشار إلى أن وباء كورونا أصاب ما يزيد عن 133 مليون شخصً، وأودى بحياة أكثر من مليونين و819 ألف شخص حتى الآن.

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