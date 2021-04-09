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السيسي يبحث مع نظيره التونسي عددا من القضايا الإقليمية والدولية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غدًا السبت بقصر الاتحادية من المقرر ان تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة علي المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع.

حيث استهل الرئيس السيسي الأسبوع بحضور احتفالية نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كما اجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة خطوات تطوير قطاعي الأسمنت، والحديد والصلب.

وفي اتصال هاتفي مع عاهل الأردن جدد الرئيس السيسي تضامن مصر التام مع الأردن، معربا عن دعمه الكامل لكل قرارات الملك عبدالله الثاني.

ووجه الرئيس بمتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، كما وجه بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض "أهلا رمضان" إلى 2100 معرض لتلبية احتياجات المواطنين.

وتفقد الرئيس موسم الحصاد الزراعي بمشروع مستقبل مصر الذي يقع في نطاق مشروع الدلتا الجديدة، كما التقى بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المشاركة في المشروع.

وعبر الفيديو كونفرانس شارك الرئيس السيسي في حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا في أفريقيا، كما افتتح الرئيس مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

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