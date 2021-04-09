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عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:42 م
وزير الزراعة المصري السيد القصير
وزير الزراعة المصري السيد القصير
محمد عصام
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أعلنت وزارة الزراعة المصرية أنها بصدد تنفيذ مشروع زراعي متكامل يشمل الانتاج الحيواني والسمكي مع دولة جنوب السودان.

 

ووضحت الوزارة في بيانا لها أنه بختام زيارر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  جنوب السودان ، فقد تم بتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء مزرعة متكاملة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي

 وكما اعتمد اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين والتي كان من نتائجها الاتفاق على تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري والسمكي وبناء القدرات لاشقائنا في جنوب السودان وتقديم منح تدريبية ضمن برنامج تدريبي مكثف على فترات زمنيه تصل لنحو ثلاثة سنوات وذلك للتدريب على الإستزراع السمكى وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية والتنمية الريفية والميكنة  الزراعية والارشاد الزراعي وتقديم المساعدة الفنيه للأشقاء في جنوب السودان وانشاء نظام محكم للحجر الزراعي والحجر البيطري فضلا عن التعاون في مجال تحسين السلالات والاصناف النباتيه ذات الجودة العالية والبحث العلمي الزراعي...

 ‏هذا وقد اختتم السيد القصير وزير الزراعة والوفد المصري المرافق له زيارتهم مساء اليوم لجنوب السودان والتي كانت قد بدأت الاثنين الماضي لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين بتعميق آفاق التعاون في جميع المجالات ومنها القطاع الزراعي

 

 

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