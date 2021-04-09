أحداث الأردن ووفاة الأمير فيليب.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 3 أبريل 2021، وحتى اليوم الجمعة 9 أبريل 2021:



إصابة الرئيس الأرجنتيني بفيروس كورونا



أثبتت فحوصات طبية أجراها الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، إصابته بفيروس كورونا.



وقال فرنانديز، البالغ من العمر 62 عامًا، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أصبت بحمى بدرجة 37.3، وبصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة وكانت نتيجته إيجابية".



وعزل الرئيس الأرجنتيني نفسه في إجراء احترازي، وقال إنه "في حالة صحية جيدة".



وأضاف ألبرتو فرنانديز: "كنت أتمنى أن أمضي يوم عيد ميلادي بدون هذه الأخبار، لكنني في وضع معنوي جيد".



بدء الموجة الرابعة من كورونا في إيران



بدأت الموجة الرابعة من جائحة كورونا في محافظتين بإيران، حسبما أعلن الرئيس حسن روحاني.



وقال روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في البلاد، في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية.



وأضاف روحاني: "لقد رأينا اليوم في الاحصاءات بأن الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا قد بدأت في محافظتين، وإن لم يلتزم المواطنون بالتوصيات الصحية في بعض المحافظات الأخرى فإن هذه الموجة ستدخلها أيضا".



وتابع روحاني: "إيران شهدت حدثين غير مسبوقين هما جائحة كورونا والإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهما غير مسبوقين خلال المائة عام الأخيرة".



وأكد روحاني، أن كورونا والحرب الاقتصادية سببا الكثير من المصاعب للشعب، الذي حقق سجلا مقبولا في هذه المواجهة من خلال التعاضد والتضحية.



وفاة قاضي محاكمة صدام حسين متأثرا بكورونا



أعلنت السلطات العراقية، يوم السبت الماضي، وفاة محمد عريبي مجيد الخليفة، قاضي محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر 52 عاما.



وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق الخليفة، بيانًا جاء فيه: "يعزي مجلس القضاء الأعلى الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الأجل لإصابته بوباء كورونا، ويود مجلس القضاء الأعلى أن يؤكد أن القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الإيجابية للقاضي المثالي، وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق، لذا سوف يبقى خالدا في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص".



ضوابط أداء العمرة والصلاة بالحرم المكي في رمضان



أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فيما نقلته عن مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، أنه انطلاقًا من حرص القيادة السعودية على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم، مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط التالية:



- منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442 هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين، محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.



- حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا،"، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن، وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.



- عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق "توكلنا"، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.



وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.



أحداث الأردن



أعلن مصدر أمني، يوم السبت الماضي، اعتقال كل من: الشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض، وآخرين، لأسباب وصفها بالأمنية، نافيا صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين.



وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تم توقيف عدد من الأشخاص، والتحقيق في الأمر برمته.



وفور الإعلان عن اعتقال عدد من الشخصيات البارزة في عمان، أعلنت دول عربية وأجنبية عدة، تضامنها الكامل مع الأردن في الحفاظ على أمنه واستقراره.



وأعلن الديوان الملكي الأردني، يوم الإثنين الماضي، أن الملك عبد الله الثاني أوكل التعامل مع موضوع الأمير حمزة إلى عمه، الأمير الحسن.



وجاء في بيان الديوان الملكي: "في ضوء قرار الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل هذا المسار لعمه، الأمير الحسن".



وأوضح البيان أن الأمير الحسن "تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن".



وانتهى الأمر بتوقيع الأمير حمزة رسالة أعلن خلالها أنه يضع نفسه بين يدي الملك، مؤكدا أنه سيبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، وسيكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندًا.



بوتين يوقع على مرسوم يسمح له بالترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين



وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين الماضي، على مرسوم يسمح له بالترشح لولايتين رئاسيتين إضافيتين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.



وفي وقت سابق، قال الرئيس بوتين، في رسالة للشعب الروسي، إنه يشعر بمسؤولية هائلة أمام كل فرد من أبناء الوطن، متعدد الأطياف، بلد الانتصارات والإنجازات العظيمة، أمام تاريخ الدولة الروسية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من حياته وعمله، هو خدمة الشعب والوطن.



وأضاف بوتين، أن مهمتة الرئيسية للسنوات القادمة هي زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين، مؤكدًا توفر الشروط لتحقيق ذلك.



أمريكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الهندية



أعلنت السلطات الصحية في أمريكا، يوم الثلاثاء الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".



وقال مختبر جامعة ستانفورد لدراسة الفيروسات، إن الخبراء رصدوا إصابة واحدة بالسلالة في دائرة سانتا-كلارا جنوب غرب كاليفورنيا.



وأفادت صحيفة "San Francisko Chronicle"، بأن خبراء المعهد اكتشفوا كذلك 7 حالات تشتبه أنها للإصابات بالسلالة الهندية للفيروس، مضيفة أن النتائج النهاية سيتم تحديدها خلال أيام قريبة.



وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية



أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن 99 عاما.



وقال القصر في بيان: "ببالغ الحزن تعلن الملكة وفاة زوجها الحبيب الأمير فيليب دوق أدنبره".



وأضاف: "توفي صباح اليوم في قلعة وندسور. ستصدر المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".



وختم البيان بالقول: "العائلة الملكية تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم للحداد على فقدانه".

