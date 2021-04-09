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الزمالك يرتدى زيه التقليدى أمام تونجيث فى دورى الأبطال

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتونجيت السنغالي، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، بينما يرتدي الفريق الفريق السنغالي اللون الأزرق في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر .

حضر الاجتماع الفني من قبل الزمالك الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري، وباسم زيادة نائب مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي، وأحمد إبراهيم إداري الفريق، وإبراهيم تركي عامل المهمات، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، ومراقب اللقاء ومسؤولي النادي السنغالي وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم .

ويلتقي الفريق مع تونجيت السنغالي في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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