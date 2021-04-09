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الزمالك يرتدى زيه التقليدى أمام تونجيث فى دورى الأبطال
الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:58 م
محمد زكي
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتونجيت السنغالي، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، بينما يرتدي الفريق الفريق السنغالي اللون الأزرق في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر .
حضر الاجتماع الفني من قبل الزمالك الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري، وباسم زيادة نائب مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي، وأحمد إبراهيم إداري الفريق، وإبراهيم تركي عامل المهمات، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، ومراقب اللقاء ومسؤولي النادي السنغالي وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم .
ويلتقي الفريق مع تونجيت السنغالي في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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