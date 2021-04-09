Advertisements

باريس سان جيرمان يدرس ضم الثلاثي المرعب

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت بعض التقارير الصحفية، الى دخول نادي باريس سان جيرمان، الميريكاتو الصيفي بشكل قوي من خلال التخطيط للتعاقد مع 3 صفقات مدوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتحدث الصحفي في راديو كادينا كوبي، خلال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني قائلاً: " سان جيرمان يستهدف جمع الثلاثي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وسيرجيو راموس (ريال مدريد)، وسيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) معًا في "حديقة الأمراء" خلال الموسم المقبل".




وبالنظر الى موقف الثلاثي مع أنديتهم، يتبين أن عقد راموس وأجويرو مع أنديتهما في الموسم الحالي، بينما يتبقى عام واحد في عقد رونالدو مع السيدة العجوز، كما أن سعر رونالدو محدد بـ 29 مليون يورو، إذا قرر اللاعب البرتغالي الرحيل عن بيانكونيري في الصيف المقبل.

ويرغب سان جيرمان في تعويض خسارة نجميه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في الصيف المقبل، في حال رحيلهما  لذا يسعى لتعويضهما بأسماء مميزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هدف باريس سان جيرمان رونالدو راموس الالي

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يدرس ضم الثلاثي المرعب

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

خاص- ثنائي الزمالك يعتذر للجهاز الفني للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ 41 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ ثلث ساعة

"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. 3 مفاجآت مدوية يفجرها بيريز عن صفقات الملكي والإطاحة بثلاثي الفريق

برشلونة يقترب من ضم هدفه الأكبر في الميريكاتو الصيفي

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم رونالدو

ريال مدريد يتجاهل سيرجيو راموس

يوفنتوس وباريس سان جيرمان يخططان لضم راموس

راموس يُهدد ريال مدريد بورقة سان جيرمان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

01:08 م

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

03:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج