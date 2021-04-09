باريس سان جيرمان يدرس ضم الثلاثي المرعب

أشارت بعض التقارير الصحفية، الى دخول نادي باريس سان جيرمان، الميريكاتو الصيفي بشكل قوي من خلال التخطيط للتعاقد مع 3 صفقات مدوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وتحدث الصحفي في راديو كادينا كوبي، خلال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني قائلاً: " سان جيرمان يستهدف جمع الثلاثي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وسيرجيو راموس (ريال مدريد)، وسيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) معًا في "حديقة الأمراء" خلال الموسم المقبل".

















وبالنظر الى موقف الثلاثي مع أنديتهم، يتبين أن عقد راموس وأجويرو مع أنديتهما في الموسم الحالي، بينما يتبقى عام واحد في عقد رونالدو مع السيدة العجوز، كما أن سعر رونالدو محدد بـ 29 مليون يورو، إذا قرر اللاعب البرتغالي الرحيل عن بيانكونيري في الصيف المقبل.





ويرغب سان جيرمان في تعويض خسارة نجميه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في الصيف المقبل، في حال رحيلهما لذا يسعى لتعويضهما بأسماء مميزة.



