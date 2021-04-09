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عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير إعلامية، إلى أن مسؤولي نادي الزمالك حصلوا على توقيع واحد من نجوم الدوري المصري الممتاز، لينتقل إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وقالت التقارير أن الزمالك حصل على توقيع رجب بكار الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، والذي كان يسعي مسؤولي النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال عمر ربيع ياسين مقدم برنامج "نمبر وان"، أن مسئولي الزمالك قرروا أيضًا فسخ التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي لعدم قناعة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بقدراته الفنية. 

وتابع: "بكار معار من بيراميدز  لصفوف سيراميكا كليوباترا، حتى نهاية الموسم الجاري، وقرر عدم العودة للفريق السماوي، بعد نهاية فترة الإعارة والانتقال إلى الزمالك".

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