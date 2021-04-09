Advertisements

وزير الزراعة يلتقي بالنائب الأول لرئيس الجمهورية بجنوب السودان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

 استقبل صباح اليوم الدكتور رياك ماشار نائب رئيس جمهورية جنوب السودان ،  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. والوفد المرافق له والسفير المصرى في جوبا  خلال زيارتهم الرسمية للبلاد، والتى تشهد تعزيز التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

 ‏القصير نقل تحيات فخامة الرئيس السيسي لرئيس جمهورية السودان والحكومة والشعب الجنوب سوداني

 ‏وأشار إلى إهتمام القيادة السياسة في مصر بدعم اشقائنا بجنوب السودان

 ‏ وعرض ما تم خلال الزيارة ولقاءات أعضاء الوفد الفني بنظرائهم من جمهورية جنوب السودان وما اسفرت عنه اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين من نتائج وتقديم منح تدريبية في كل أنشطة الزراعة لاشقائنا من جنوب السودان

القصير أشار أيضا إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعطاء عدد من المنح للطلاب للدراسة في كليات الزراعه والطب البيطري والاسماك المصرية

الي جانب تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وبناء القدرات في مجال البحث العلمي الزراعي والميكنه الزراعية والري الحديث

وأكد على اهمية التعاون والاستثمار في القطاع الزراعي بالإضافة إلى الدعم الفني  في خطة الزراعة والأمن الغذائي بجمهورية جنوب السودان

 

 بعد الاجتماع عقد القصير موتمر صحفى اعربا فيه  عن سعادته بلقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بجنوب السودان وما تم من مناقشات ونتائج المباحثات واوجه التعاون المشترك

 

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة يقوم حالياً على رأس وفد من قيادات الوزارة بزيارة إلى دولة جنوب السودان لاستكمال مباحثات التعاون الزراعي بين البلدين والتي كانت قد بدأت في القاهرة توفير الماضي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة يلتقي نائب الاول لرئيس جنوب السودان زيارة وزير الزراعة لجنوب سودان جنوب السودان

أخبار تهمك

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ أقل من ساعة

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة لأصحاب التكاتك (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ 37 دقيقة

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ أقل من ساعة

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- ثنائي الزمالك يعتذر للجهاز الفني للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق

منذ ساعة و 20 دقيقة

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو

منذ ساعة و 24 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

خلال لقاء وزير الري.. رئيس جنوب السودان يوجه الشكر للسيسي على دعم بلاده

وزير الري يكشف حقيقة وجود علاقة بين سد النهضة وفيضان السودان (فيديو)

مدبولى: مصر مستعدة لإقامة مشروعات استثمارية فى جنوب السودان

وزير الزراعة يبحث مع نظيرته بجنوب السودان افاق التعاون بين البلدين

الزراعة: مصر الدولة الأولى بإفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الأسماك من المزارع (فيديو)

الزراعة: منع دخول أي منتج حيواني إلا بتأكد خلوه من كورونا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

04:42 م

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

03:58 م

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج