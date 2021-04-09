أحمد وفيق يوجه رسالة لـ خالد النبوي عقب إصابته بكورونا

وجه الفنان أحمد وفيق رسالة للنجم خالد النبوي عقب إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "وفيق" قائلا: "سلامتك يا مدرسة".



وأصيب النجم خالد النبوي بفيروس كورونا، وأعلن عن ذلك السيناريست محمد سيد بشير قائلا: "ياجماعة خالد النبوي كويس الحمد لله ومفيش قسطرة قلب ولا حاجة من الأخبار المتداولة، وهو تعب كورونا بسيط وباذن الله تعالي تعدي بسلام، دعواتكم".