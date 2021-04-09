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أحمد وفيق يوجه رسالة لـ خالد النبوي عقب إصابته بكورونا
الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:44 م
مي مرسي
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وجه الفنان أحمد وفيق رسالة للنجم خالد النبوي عقب إصابته بفيروس كورونا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب "وفيق" قائلا: "سلامتك يا مدرسة".
وأصيب النجم خالد النبوي بفيروس كورونا، وأعلن عن ذلك السيناريست محمد سيد بشير قائلا: "ياجماعة خالد النبوي كويس الحمد لله ومفيش قسطرة قلب ولا حاجة من الأخبار المتداولة، وهو تعب كورونا بسيط وباذن الله تعالي تعدي بسلام، دعواتكم".
وكتب "وفيق" قائلا: "سلامتك يا مدرسة".
وأصيب النجم خالد النبوي بفيروس كورونا، وأعلن عن ذلك السيناريست محمد سيد بشير قائلا: "ياجماعة خالد النبوي كويس الحمد لله ومفيش قسطرة قلب ولا حاجة من الأخبار المتداولة، وهو تعب كورونا بسيط وباذن الله تعالي تعدي بسلام، دعواتكم".
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