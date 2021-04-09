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مواجهات قوية لشيكو و بلقاس ونبروه بالقسم الثالث غدا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق غدا السبت مباريات الجولة 21 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية منطقة الدقهلية لكرة القدم حيث تقام 7 مباريات فى أخر المباريات قبل توقف المسابقة خلال شهر رمضان المبارك.

شيكو صاحب الصدارة يحل ضيفا على مياه الدقهلية بملعبه بشربين فى مباراة قوية ومرتقبة بين الفريقين حيث يسعى شيكو لتكرار فوزه بمباراة الدور الأول من أجل مواصلة الصدارة فيما سيسعى مياه الدقهلية للفوز ورد الإعتبار من هزيمة الدور الأول بهدف.

نبروه يستضيف على ملعبه فريق شربين بينما يحل ميجاسبورت ضيفا ثقيلا على بلقاس فى أول مباراة لبلقاس على ملعبه عقب إنتهاء عقوبة اللعب خارج ملعبه فيما يستضيف كهرباء طلخا على ملعبه فريق عمال المنصورة.

الخيارية يستضيف على ملعبه فريق السنبلاوين بينما يستضيف دقادوس على ملعبه فريق منية سمنود وأخيرا يستقبل شبان بدواى على ملعبه شباب الأمير فيما يغيب إتحاد المنزلة عن المشاركة بهذه الجولة "باى".

ترتيب المجموعة التاسعة بالقسم الثالث:
1-شيكو 45 نقطة
2- نبروة 41 نقطة
3- بلقاس 31 نقطة 
4- السنبلاوين 29 نقطة 
5- مياه الدقهلية 28 نقطة
6- شربين 28 نقطة
7- منية سمنود 27 نقطة
8- ميجا سبورت 26 نقطة
9- كهرباء طلخا 23 نقطة
10- عمال المنصورة 22 نقطة
11- الخيارية 22 نقطة
12- الأمير 21 نقطة
13- شبان بداوي 16 نقطة
14- اتحاد المنزلة 11 نقطة
15- دقادوس 8 نقاط

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