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وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ الجيزة يفتتحون "مسجد النور" بالمنصورية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور قيادات الدعوه بالمحافظة والتي تم تنظيم لقاء موسع بهم للوقوف على اليات العمل خلال الفترة المقبلة خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وسبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدور العبادة لمواجهه فيروس كورونا.

 
أكد وزير الاوقاف أن هناك نقلة نوعية في عدد المساجد التي تم افتتاحها بعد إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بمحافظة الجيزة منذ شهر سبتمبر 2020م حتى الآن، حيث تم افتتاح (61) مسجدًا بمحافظة الجيزة حتى تاريخه، منها (48) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا ، و (13) مسجدًا صيانة وترميمًا ، وأن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ (1332) مسجدًا ، منها (1242) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و (90) مسجدًا صيانة وترميمًا.


وعقب اللقاء أفتتح وزير الأوقاف ومفتي الديار ومحافظ الجيزة  "مسجد النور" بالمنصورية بمركز منشأة القناطر الذي ادو به صلاة الجمعة بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و عدد من أئمة المساجد، ورجال الأوقاف، والأهالي.

 
ومن جانبه اوضح محافظ الجيزة عقب أداء الصلاة  أن إفتتاح المسجد اليوم ، يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي 
 لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحاً أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.


وأضاف المحافظ، أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح . 

حضر فعالية الافتتاح ولقاء قيادات الدعوة المهندس إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح محمد حمزة المستشار العسكري للمحافظة والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة.

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