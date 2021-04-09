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تعرف على أطول أيام شهر رمضان 2021 فى عدد ساعات الصيام

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:21 م
شهر رمضان 2021
شهر رمضان 2021
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شهر رمضان 2021 .. بقلوب محبة وعاشقة، يترقب العالم الإسلامي في كافة أركان الكرة الأرضية، شهر الخير والبركات، حيث يخرج من صامه إيمانا واحتسابا كيوم ولدته أمه.

شهر رمضان 2021

ويفصلنا عن شهر رمضان 2021 أياما قليلة، حيث أوضحت الحسابات المبدئية أن غرة شهر الشهر الطيب المبارك فلكيا ستكون الثلاثاء المقبل الموافق الـ13 من أبريل.

 إمساكية شهر رمضان 2021

وحددت إمساكية شهر رمضان 2021 الموافق 1442 هجريا، تحدد توقيتات الإفطار ومواعيد الإمساك التي تسبق آذان الفجر، إلى جانب عدد ساعات الصيام.

أطول أيام شهر رمضان 2021

وأشارت الحسابات المبدئية، أن آخر أيام شهر رمضان 2021 والذي يوافق يوم الأربعاء 12 مايو وهو اليوم الـ30، أطول أيام الشهر من حيث عدد ساعات الصيام بإجمالي 15 ساعة صوم و35 دقيقة.

آخر يوم  في شهر رمضان 2021

ويعتبر آخر يوم في شهر رمضان 2021 هو الأطول من حيث عدد ساعات الصوم، والذي يمتد على مدار 15 ساعة و35 دقيقة، وصلاة المغرب 6:40، العشاء 8:07، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.

رؤية شهر رمضان 2021

ومن المقرر أن تتم مشاهدة رؤية شهر رمضان 2021 يوم الاثنين المقبل الموافق الـ12 من أبريل 2021، حيث يولد الهلال عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة الـ4:31 فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

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