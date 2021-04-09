ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق أمام المارة بمدينة نصر

تمكنت قوة أمنیة تابعة لقسم شرطة أول مدینة نصر بمدیریة أمن القاھرة من ضبط4 أشخاص، حال قيامهم بوضع ٢ قمع بأحد الشوارع بمنطقة أرض الجولف بدائرة القسم وغلق الطریق وإستیقاف السیارات.



وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه على سبیل المزاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.