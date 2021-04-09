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ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق أمام المارة بمدينة نصر

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنیة تابعة لقسم شرطة أول مدینة نصر بمدیریة أمن القاھرة من ضبط4 أشخاص، حال قيامهم بوضع ٢ قمع بأحد الشوارع بمنطقة أرض الجولف بدائرة القسم وغلق الطریق وإستیقاف السیارات.

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه على سبیل المزاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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