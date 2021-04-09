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ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق أمام المارة بمدينة نصر
الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:27 م
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنیة تابعة لقسم شرطة أول مدینة نصر بمدیریة أمن القاھرة من ضبط4 أشخاص، حال قيامهم بوضع ٢ قمع بأحد الشوارع بمنطقة أرض الجولف بدائرة القسم وغلق الطریق وإستیقاف السیارات.
وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه على سبیل المزاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه على سبیل المزاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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