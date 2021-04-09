هندسة المطرية بجامعة حلوان تستعد لإطلاق مسابقة triples (صور)

تستعد هندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان لإقامة مسابقة triple s والتي تعد أكبر مسابقة علمية بكليات هندسة تحت اشراف دكتور محمد حلمى استاذ التحليل الانشائى بالكلية و بدعم كامل من رئيس جامعة حلوان أ.د ماجد نجم و نائب رئيس الجامعة أ.د حسام الرفاعى و امين عام الجامعة محمد نصر و عميد الكلية أ.د محمد حسنين ربيع .





وتحث المسابقة الطلاب على البحث العملي،وتتكون من أربعة فئات، تأتي الأولي تحت اسم،spaghetti competition، وأكد عدد من الطلاب:" نعمل كباري وجسور من المكرونة علي هيئة أشكال هندسية بوزن من كيلو إلى 2 كيلو للكوبري ويتحمل اوزان تصل إلي 100 كجم ونربط بين المكرونة بمواد لاصقة بحيث تكون تصميم الكوبري جيدا، ويعد الطالب صاحب الكوبري القادر على تحمل أوزان ثقيلة هو الفائز بالمسابقة.





والثانية EPD "Egg protection devices" وتعد هندسة المطرية أول كلية في مصر تنفذها لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة وقال أحد الطالب " ننفذ محاكاة لمنشأ عسكري يحتوي علي متفجرات وذخيرة ونحميه من اي هجمات خارجية، ونعبر عن المنشأ بفريم خرساني على شكل حرف يو بابعاده محدده، كما نعبر عن الذخيرة ببيضة لأنها جسم هش وحساس ونضرب الفريم الخرساني ببار حديد وزنه 8 كجم، ويضرب الفريم من ارتفاعات مختلفة تبدأ من نصف متر حتي 3 أمتار، وأكبر فريم يتحمل أكبر عدد من الضربات دون أن ينهار يكون الفائز".





أما مسابقة general competition وهي لطلاب الفرقة الاولي بسبب خبرتهم القليلة لمنحهم فرصة للبحث والابتكار، وتعتمد على أفكار مشاريع عامة يمكن تنفيذها في المدن الجديدة وكان أبرزها مترو معلق يربط بين دولتين ويمر فوق مجرى مائى لتقليل تكلفة حفر الانفاق.





earthquake competition "، هي المسابقة الرابعة عبارة عن منشآت لمقاومة الزلازل والانهيارات من المكرونة الاسباجيتي بأبعاد وأدوار محددة من قبل الاساتذة المشرفين.





وفي الموسم الخامس هذا العام سيتم اضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية وهي مسابقة landscape design وهي عبارة عن تطوير للمساحات الخارجية في الكلية لمواكبة التطورات الاخيرة في الهندسة المعمارية في مصر.





ويعد هذا العام هو العام الخامس للمسابقه ونتيجة لنجاحها و انتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية ستكون المسابقة فى موسمها الخامس منافسة بين مختلف جامعات مصر مثل هندسة القاهرة وعين شمس وشبرا وال الهندسة الروسية بمصر وجامعات أخرى حكومية و خاصة وذلك لتناقل المعرفة والثقافات بين طلاب مصر فى منافسة حضارية جميلة.