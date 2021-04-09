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تجارة الخدمات في الصين تسجل عجزا بمقدار 43.28 مليار يوان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أظهرت بيانات صادرة من وزارة التجارة يوم الخميس، أن تجارة الخدمات الصينية سجلت عجزا بقيمة 43.28 مليار يوان (حوالى 6.61 مليار دولار أمريكي) خلال الشهرين الأولين من هذا العام بانخفاض 77.2 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حجم تجارة الخدمات في البلاد 713.98 مليار يوان في الفترة من يناير إلى فبراير، بانخفاض 3.6 في المائة على أساس سنوي، وفقا للوزارة.

 

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