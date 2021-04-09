مفاجأة.. إيقاف حكم واقعة هالاند في دوري الأبطال

فرض الاتحاد الروماني لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمباراة على الحكم المساعد أوكتافيان سوفري، الذي طلب توقيع إيرلينج هالاند في نهاية مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي.





وكشفت صحيفة "جازيتا سبورتوريلور" الرياضية الرومانية، قرار لجنة الحكام في الاتحاد الروماني لكرة القدم التي أوضحت أن سوفري طلب توقيع نجم بوروسيا دورتموند النرويجي لبيعه والتبرع بعوائده لصالح جمعية للمصابين بالتوحد في رومانيا.





وبذلك يستبعد سوفري من فريق الحكام الذي سيدير مباراة الأحد بين يونيفرسيتاتيا كرايوفا وسي إف آر كلوج وهما فريقان بارزان في البطولة الرومانية.



