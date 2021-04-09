Advertisements

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية سابقًا، عن رأيه في ملف تجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية: " معارض لقرار تجديد عقود فرجاني ساسي بالرقم المطلوب من اللاعب رحيل اللعب أفضل من التجديد له بهذا الرقم المبالغ فيه".


وأضاف نجم الزمالك السابق: "هناك أولويات في تجديد عقود اللاعبين، فمثلا ما هو الأفضل تجديد عقود أحمد سيد زيزو أم محمود حمدي الونش، بكل تأكيد الونش الأجدر من زيزو في ملف التجديد لأنه أهم مدافع في مصر بالوقت الجاري".


ويتنهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وتسعى إدارة الأبيض لتجديد تعاقده لكونه واحد من أهم لاعبي الفريق. 

أخبار تهمك

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ ساعة

خاص- ثنائي الزمالك يعتذر للجهاز الفني للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ 43 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ ساعة و 20 دقيقة

باريس سان جيرمان يدرس ضم الثلاثي المرعب

منذ ساعة الا ربع

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ ساعة و 14 دقيقة

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ أقل من ساعتين

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 15 ساعة

"عقار بدون ترخيص".. كواليس القبض على رئيس حي 15 مايو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

01:08 م

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج