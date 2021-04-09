مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

تحدث وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية سابقًا، عن رأيه في ملف تجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.





وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية: " معارض لقرار تجديد عقود فرجاني ساسي بالرقم المطلوب من اللاعب رحيل اللعب أفضل من التجديد له بهذا الرقم المبالغ فيه".









وأضاف نجم الزمالك السابق: "هناك أولويات في تجديد عقود اللاعبين، فمثلا ما هو الأفضل تجديد عقود أحمد سيد زيزو أم محمود حمدي الونش، بكل تأكيد الونش الأجدر من زيزو في ملف التجديد لأنه أهم مدافع في مصر بالوقت الجاري".









ويتنهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وتسعى إدارة الأبيض لتجديد تعاقده لكونه واحد من أهم لاعبي الفريق.



