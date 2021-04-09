تنكيس العلم بقصر بكنجهام لوفاة الأمير فيليب (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو لتنكيس العلم في قصر بكنجهام، بعد وفاة الأمير فيليب، زوج ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية.





وأعلن قصر بكنجهام وفاة الأمير فيليب، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.





وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره القصر أن الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور.





فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن البلاد حزينة لوفاة الأمير فيليب، وفخور بخدمته المتفانية لوطنه على مدى عقود.





وسبق أن نقل الأمير فيليب الذي كان سيحتفل في 10 يونيو القادم بعيد ميلاده الـ100، إلى مستشفى لندني لعدة أيام في فبراير الماضي.



