Advertisements

صور مؤمن زكريا تزين استاد "الأهلي وي" بالسلام

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
حرصت شركة استادات على وضع صور مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، باستاد "الأهلي وي" بالسلام.

وكان مؤمن زكريا علق على منشور قناة الأهلي الخاص بشكل الاستاد الجديد وقال:" مفيش صورة ليا في الاستاد".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلى we السلام»، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، عقب التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤمن زكريا الاهلي الابطال

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

فوز الترسانة والسكة الحديد والزرقا وتعادل بورتو والسويس والقناة بالقسم الثاني

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على ضحايا برنامج "رامز عقله طار" من نجوم الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عودة نجم ريال مدريد بعد انتهاء إعارته

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

باريس سان جيرمان يدرس ضم الثلاثي المرعب

منذ أقل من ساعتين

صلاح يهدد ليفربول بسبب التجاهل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة.. إيقاف حكم واقعة هالاند في دوري الأبطال

منذ ساعة و 19 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة إقتراب نجم الأهلي السابق من العودة للقلعة الحمراء

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الإصابات تنهال على بايرن ميونيخ.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

موسيماني يعقد جلسة مع جهازه المعاون تحضيرا لمواجهة سيمبا

الأهلي يُعلن موعد مباراته المقبلة ضد سيمبا التنزاني

محاضرة فنية من موسيماني للاعبي الأهلي قبل التدريبات

تدريبات إضافية لحراس الأهلي قبل مواجهة سيمبا

تقسيمة بين لاعبي الأهلي في مران اليوم

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل موقعة سيمبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

مفاجأة كبرى في تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال مدريد

05:57 م

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

04:42 م

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

01:08 م

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

06:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج