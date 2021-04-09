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صور مؤمن زكريا تزين استاد "الأهلي وي" بالسلام
الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:50 م
محمد الصو
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حرصت شركة استادات على وضع صور مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، باستاد "الأهلي وي" بالسلام.
وكان مؤمن زكريا علق على منشور قناة الأهلي الخاص بشكل الاستاد الجديد وقال:" مفيش صورة ليا في الاستاد".
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلى we السلام»، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وحسم الأهلي تأهله رسميًّا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، عقب التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة.
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